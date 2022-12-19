ألمانيا تستعيد مجوهرات أثرية ثمينة بعد سنوات من السطو على متحف القبو الأخضر بدريسدن

ونفذ اللصوص عملية السطو على تلك المجموعة من المجوهرات التي صنعت في 1723 في عهد الحاكم الساكسوني أغسطس القوي. وحفظت تلك المقتنيات الثمينة في مبنى يُعرف في ألمانيا بقبو دريسدن الأخضر حتى سُرقت في 2019.

وقالت تقارير الشرطة الألمانية إن عملية السطو تم التخطيط لها وتنفيذها باحترافية. فقبل اقتحام المتحف، أضرم اللصوص النار في لوحة فصل الكهرباء ليخيم الظلام على الشوارع في محيط المتحف.

بعدها اقتحم عدد من الملثمين المتحف قبل أن يهشموا نافذة العرض الزجاجية بفأس وإخراج المجوهرات بخيوط صيد.

فر اللصوص من مسرح الجريمة في سيارة "أودي " عثرت عليها الشرطة بعد احتراقها في موقف سيارات تحت الأرض. ويعتقد أن عملية السطو بأكملها استغرقت أقل من عشر دقائق.

ومن المقرر أن تخضع المجوهرات التي استعادتها السلطات لفحص من قبل خبراء حتى يتأكد أن القطع المستردة أصلية.