مدفيديف يدعو بريطانيا لإعادة جزر فوكلاند للأرجنتين

دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، بريطانيا لإعادة جزر فوكلاند (مالفيناس) للأرجنتين.

وكتب مدفيديف في منشور على "تلجرام"، تعليقا على التصريحات البريطانية بشأن "ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا"، إنه "من الأفضل أن ينحسب البريطانيون أخيرا من جزر مالفيناس ويعيدوها للأرجنتينيين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن "جزر فوكلاند ليست بريطانية، بل أرجنتينية!".

وهنأ مدفيديف في هذه المناسبة المنتخب الأرجنتيني بالفوز في كأس العالم لكرة القدم في قطر، متمنيا للأرجنتين "المضي قدما على هذا النحو من النجاح في السياسة الخارجية أيضا".

واندلع نزاع مسلح بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982 حول تبعية جزر فوكلاند جنوب غربي المحيط الأطلسي.

وتمكنت بريطانيا آنذاك من الانتصار، والاحتفاظ بالجزر تحت سيطرتها.