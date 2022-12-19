الرئيس الأوكراني يطلب من قادة غربيين الحصول على مجموعة واسعة من الأسلحة

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، قد أكد، في وقت سابق، أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة لحماية شعبها والبنية التحتية والمرافق الحيوية ولمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني.

وكتب شميهال في منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أمس الأحد، إن روسيا شنت هذا الأسبوع هجومها التاسع واسع النطاق على نظام الطاقة الأوكراني ومنشآت الإمداد الحراري للتدفئة.

وأضاف أنه بفضل الأعمال البطولية لقوات الدفاع الجوي، تم تدمير 60 صاروخًا معاديًا.

ودعا رئيس الوزراء شركاء أوكرانيا إلى التحرك لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني، قائلا: "نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية شعبنا والبنية التحتية والمرافق الحيوية".

وشدد على ضرورة فرض عقوبات قوية وكافية على كل هجوم، مؤكدا أن هذه مسألة تتعلق بنجاة أوكرانيا.

وأشار أيضًا إلى أن أوكرانيا تلقت موارد لإعادة الإعمار تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليار يورو بعد مؤتمر التضامن ومنتدى الاستقرار الاقتصادي وسلسلة من الاجتماعات في باريس.

ووفقًا لرئيس الوزراء الأوكراني، أعلنت ألمانيا عن مساهمة قدرها 30 مليون يورو في صندوق دعم الطاقة الأوكراني. وأعلنت النرويج عن تقديم مليار كرونة نرويجية لإصلاح البنية التحتية الحيوية.

وأضاف شميهال أن فرنسا سلمت ما يقرب من 73 طناً من معدات الطاقة لشركات أوكرانية، منها 13 مليون دولار جاءت من الولايات المتحدة.

وتوجه رئيس الوزراء الأوكراني بخالص الشكر للشركاء الأوروبيين على دعمهم الشامل لأوكرانيا.