سوناك يدعو الحلفاء في رحلة البلطيق إلى الوقوف بحزم لدعم أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لزملائه من قادة تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام مع روسيا حتى تنسحب من المناطق المحتلة في أوكرانيا، ودعاهم إلى زيادة إمداداتهم من أنظمة الدفاع الجوي للدولة التي مزقتها الحرب.

وأوضح سوناك أنه وقت "مهم للغاية" للقوة المشتركة لإعادة تأكيد دعمها المستمر لكييف، حيث يصعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصراع مع عواقب "مروعة" ضد أوكرانيا.

واجتمع زعماء الدول التي تقودها بريطانيا في ريجا اليوم الاثنين لمناقشة احتياجات أوكرانيا الدفاعية مع السعي لتسريع تعاونهم.

وبعد توقفه في عاصمة لاتفيا، استمرت رحلة سوناك إلى منطقة البلطيق بزيارة إستونيا في وقت لاحق من اليوم، حيث التقى بالقوات البريطانية ووقع شراكة تكنولوجية جديدة.

وخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجمع التحالف الدفاعي عبر رابط الفيديو، مطالبا بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة من بينها تلك الخاصة بالدفاع ضد التهديدات الجوية حيث تواصل موسكو مهاجمة بلاده بطائرات مسيرة إيرانية.

وقال زيلينسكي إن تقديم "درع جوي بنسبة 100٪ لأوكرانيا، سيكون واحداً من أنجح الخطوات ضد العدوان الروسي وإن هذه الخطوة مطلوبة الآن".

وأعلنت بريطانيا عن إمدادات جديدة تقدر بمئات الآلاف من طلقات ذخيرة المدفعية كجزء من حزمة المساعدات الدفاعية لعام 2023، بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (304 ملايين دولار).