يستضيف الأردن،غدا الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

يأتي ذلك بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر أغسطس 2021 في بغداد، وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما .

ويشارك في المؤتمر، طبقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" مساء اليوم الاثنين، عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية .

كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى الأردن.

وينعقد المؤتمر تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.