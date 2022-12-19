 تحرير 13 محضرا في حملات تموينية لضبط الأسواق بكفر الدوار - بوابة الشروق
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تحرير 13 محضرا في حملات تموينية لضبط الأسواق بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 11:17 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 11:17 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد حسام البدري، يفيد بتمكن المحاسب سعيد المهندس مدير إدارة تموين كفر الدوار، من تنفيذ حملة برئاسة مصطفى غريب رئيس قسم الرقابة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا ضد المزارعين الذين لم يقوموا بالتوريد أرز شعير محلي موسم 2022 بكميه قدرها 45.5 طن، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد محال البقالة التموينية مغلق في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو عذر قهري، وضبط أحد محال البقالة التموينية غير معلن عن أسعار بيع المقررات التموينية وأسعار نقاط الخبز في مكان واضح أمام جمهور المستهلكين.

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