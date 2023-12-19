أعمال عنف تجتاح الحدود الإسرائيلية اللبنانية

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قال الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية لبنانية، إن أعمال عنف اجتاحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بعد شن عناصر مسلحة تابعة لـ"حزب الله" الموالي لإيران، هجومين على الأقل ضد مواقع إسرائيلية، أعقبهما رد انتقامي من إسرائيل.

وقال حزب الله إن مقاتليه هاجموا "بالأسلحة المناسبة"،موقعا إسرائيليا بمحيط منطقة الحمراء، فضلا عن استهداف منصتى القبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري.

وأكد "حزب الله" أنه حقق "إصابات مباشرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، جراء هجمات شنها الجانب اللبناني".

كانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم الإثنين، بلدة " الجبين" وأطراف بلدتي " الناقورة و"بليدا" الحدوديتين جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية "أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم المنازل في بلدة "الجبين." وطال الأطراف الشرقية لبلدة "الناقورة" و منطقة "الرويسات" والأطراف الشرقية لبلدة " بليدا" جنوب لبنان.

وذكرت قناة" المنار" التابعة لـ " حزب الله" أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم أطراف بلدتي " الناقورة" و"عيترون" جنوب لبنان

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

ونزح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية جنوب لبنان في اتجاه مناطق أكثر أمناً في الجنوب بسبب تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر " حزب الله". كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.