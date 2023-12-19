روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي إلى هدن إنسانية في غزة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "ندعو إلى تنفيذ الشيء الوحيد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن غزة حتى الآن، القرار 2712، والذي على الرغم من كل نقاط ضعفه، يحتوي على الأقل دعوة ملزمة للأطراف للتوصل إلى هدن إنسانية".

وأضاف: "من الضروري ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ قرار المجلس هذا تحت رعاية الأمم المتحدة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.



