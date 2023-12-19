 تؤدي لبتر في الأيدي والأرجل.. انتشار بكتريا بين جنود جيش الاحتلال بعد مشاركتهم في العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تؤدي لبتر في الأيدي والأرجل.. انتشار بكتريا بين جنود جيش الاحتلال بعد مشاركتهم في العدوان على غزة

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - 11:03 ص
أكدت الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية، أن مصابي جيش الاحتلال القادمون من ميدان القتال في قطاع غزة، يعانون من انتشار نوع من البكتيريا المقاوم للأدوية، والتي يصعب علاجهم معاها، مشيرة إلى انتشار هذا النوع من العدوى، في المستشفيات الإسرائيلية بأكملها.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت، نقلا عن غاليا رحاب، رئيس الجمعية، أن هذا النوع من البكتيريا يصيب الجرحى في الأيدي والأرجل؛ نتيجة التلامس مع تربة قطاع غزة، الغنية بالبكتيريات المقاومة للأدوية.

وأشارت رئيس الجمعية، إلى ضرورة استئصال الأجزاء المصابة بالعدوى من المريض، عن طريق إجراء عمليات جراحية؛ ما سيقلل انتشار العدوى بالجسم.

ولفتت غاليا رحاب، إلى أشهر أنواع هذه البكتيريا وهي، السل، والبكتيريا المضادة للأدوية المتعددة، بجانب الطفيليات الفطرية.

يذكر أن تقريرا سابقا أكد تفشي مرض الزحار بجنود الاحتلال المشاركين بالعدوان على قطاع غزة؛ جراء تناول أطعمة فاسدة تم التبرع بها للجنود.

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