محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الشباب والرياضة في التدريب على تصنيع الكليم اليدوى بفوة

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ جهود مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في تنظيم ورشة عمل للصناعة الحرفية «علمنى حرفة» بمركز شباب فوة، بمشاركة 20 مستفيد لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الورش التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.

وأضاف محروس، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوة على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوة من تاريخ طويل فى صناعة الكليم اليدوى وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه.