الرئيس الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ستتعلم أن استفزازاتها لن تجلب سوى المزيد من الألم

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سوف تتعلم أن استفزازاتها لن تجلب سوى "المزيد من الألم" في إشارة لسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام هذا الأسبوع، ومن بينها أحدث اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يون أدلى بهذه التعليق خلال اجتماع وزاري بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ من طراز هواسونج-18 في خامس تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال يون "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى وصاروخا باليستيا عابر للقارات أمس وأمس الأول ليومين على التوالي"، مضيفا "نظام كوريا الشمالية سوف يدرك أن استفزازاته سوف تجلب له المزيد من الألم".

وأضاف يون أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قامت بتفعيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الحقيقي.

وأشار إلى أن اجتماع الأسبوع الماضي للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الجنوبية-الأمريكية جعل الحلفاء قريبين من خطوة تأسيس نظام ردع متكامل موسع.

ويشار إلى أن الردع الموسع يشير إلى التزام أمريكا إزاء الدفاع عن حليفتها بكل إمكانياتها العسكرية، وتتضمن الأسلحة النووية.