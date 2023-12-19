البنك المركزي الهولندي يخفض توقعات النمو الاقتصادي

خفض البنك المركزي الهولندي توقعاته لنمو اقتصاد هولندا خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حركة التجارة العالمية.

وقال البنك في تقرير الخريف الصادر اليوم الاثنين إنه يتوقع نمو الاقتصاد الهولندي خلال العام الحالي بمعدل 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 8ر0% وفقا لتوقعات يونيو الماضي. كما خفض البنك توقعاته لمعدل نمو العام المقبل من 3ر1% إلى 3ر0% فقط.

وانخفضت توقعات النمو لعام 2025 من 1ر1% إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي.

وسجل الاقتصاد الهولندي خلال العام الماضي نموا بمعدل 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال البنك المركزي إن النمو السنوي بالكاد إيجابي، ولكن الفصول الأولي من العام الحالي سجلت انكماشات مستمرة.

وأضاف أن "زيادة الإنفاق الحكومي وبخاصة في صورة دعم المشتريات أبقت على النمو خارج النطاق السلبي".

في الوقت نفسه يتوقع البنك أن يكون معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء حوالي 4ر6%، ثم سيتراجع إلى 3% خلال العام المقبل و7ر2% في 2025.

وفي يونيو الماضي كان البنك يتوقع معدل تضخم أساسي قدره 8ر6% خلال العام الحالي ثم 6ر3% في العام المقبل و8ر2% خلال العام بعد المقبل.

كما يتوقع البنك أن يكون معدل التضخم العام خلال العام الحالي 1ر4% ثم يتراجع إلى 9ر2% في العام المقبل، ثم 2ر2% في 2ر2%، وهو ما يقترب من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2% سنويا.