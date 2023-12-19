تتواصل فعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى يوم ٢٢ ديسمبر الحالي.



وفي السياق أقيمت عدد من الورش الفنية والأدبية بقصر ثقافة روض الفرج، حيث واصل الفنان وائل عوض تدريب الأطفال على الرسم بالموسيقى، ليعبر كل طفل عن مفردات البيئة التي ينتمي إليها بالرسم، وذلك حسب حالته النفسية، والمخزون المرئي والثقافي لديه.



وتابع المدرب حسني إبراهيم تدريب الأطفال على استخدام منشار الأركيت لتفريغ أشكال فنية بسيطة كالحروف والأسماء، وبعض أشكال الحيوانات.



من ناحية أخرى، استمر السيناريست وليد كمال في تعريف الأطفال بمراحل كتابة السيناريو، بدءا من اختيار الفكرة مرورا بالعقدة والنهاية، وقام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر والالقاء، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القصائد الشعرية للموهوبين.



وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية، استمرت فعاليات كل من ورشة المصنوعات الجلدية للمدربة إيمان أحمد، ورشة إعادة تدوير خامات البيئة تدريب نجوى عبد العزيز، ورشة تصميم حقائب بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، ورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاتة.



تقام فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرع ثقافة القاهرة.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.