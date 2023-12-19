أوضحت، الشرطة، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شأن الاستغاثة حول تغيب طفل في منطقة العجمي، غربي محافظة الإسكندرية.

وذكرت الشرطة أنه وبفحص الاستغاثة، تبين أن الطفل مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبسؤال والدته، ربة منزل، أفادت بتغيب نجلها عقب خروجه من المنزل، وتم العثور عليه لاحقًا في منطقة محطة الرمل دائرة قسم شرطة العطارين.

ووفقًا لبيان للشرطة، فقد أضافت "الأم" أن الأسرة لم تقم بتحرير ثمة محاضر تتعلق بغياب نجلها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.