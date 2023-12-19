كتائب القسام تعلن تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال شرق خان يونس

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل شرق مدينة خانيونس.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها عاودوا استهداف القوة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأشارت في بيان آخر إلى استهداف دبابة «ميركافا» الإسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في خانيونس.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 19,667 شهيدا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية احتجزت 240 شخصا من كوادر طبية ومرضى ونازحين داخل مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، وفق شبكة العربية.

وأضاف أن قوات الاحتلال حولت المستشفى لثكنة عسكرية واعتقلت ستة من الكوادر الطبية منهم مدير المستشفى، بالإضافة إلى مريض ومرافق.

وأشار القدرة إلى أن من ضمن المحتجزين في المستشفى 80 شخصا من الطواقم الطبية و40 مريضا و120 نازحا، وأنهم محتجزون بلا ماء ولا طعام ولا دواء، وأن القوات تمنع الحركة بين الأقسام.