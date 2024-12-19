أردوغان: نتطلع لإعادة إعمار سوريا واقتلاع الإرهاب من جذوره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تتابع ما يحدث في فلسطين ولبنان، وكذلك التطورات الأخيرة في سوريا، عن كثب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الـ11 للدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن «الشعب السوري بحاجة إلى التآزر، وإعادة إعمار بلادهم، ووضع خطط تعافٍ سريعة»، قائلًا إن الدول العربية والإسلامية عليها بذل قصارى جهدها لضمان الاستقرار في سوريا.

وشدد على أهمية تمكين الشعب السوري والحفاظ على نفوذ سوريا على أراضيها، معقبًا: «نتطلع لإعادة إعمار سوريا، وأن تحترم كل الاختلافات العرقية والدينية، والعيش في سلام واستقرار، واقتلاع الإرهاب من جذوره».

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.