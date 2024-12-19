وزيرا خارجية إيران وتركيا يناقشان أوضاع سوريا وغزة

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره التركي هاكان فيدان، على هامش اجتماع وزراء منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي-8).

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الخميس، بأن الجانبين ناقشا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الحادية عشرة لهذه المنظمة، المقرر انعقادها اليوم الخميس، بحضور رؤساء دول الأعضاء الثمانية.

وخلال اللقاء، استعرض وزيرا خارجية إيران وتركيا آخر التطورات الإقليمية، مع التركيز على الوضع في غزة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واللبناني، لا سيما الاعتداءات على سوريا التي تستهدف البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية لهذا البلد.

وأكد الجانبان على أهمية التشاور بين الدول الإسلامية الكبرى، وخاصة أعضاء منظمة دي-8، للعمل على وقف اعتداءات الكيان الصهيوني وضمان استقرار وأمن المنطقة بشكل مستدام.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتعقد القمة تحت شعار: «الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد».

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي، وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.



