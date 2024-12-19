السفير الألماني يتفقد مسارات مساعدات غزة من شمال سيناء

تفقد السفير الألماني يورجن شولتز آليات العمل في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمحافظة شمال سيناء.

واستعرض اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، خطوات استقبال المساعدات الإنسانية من خلال ثلاثة مسارات برية، بحرية، وجوية، وتجهيزها للنقل عبر مخازن المساعدات اللوجستية في العريش ورفح حتى التسليم، مثمنًا الدور الإنساني الكبير الذي قامت به ألمانيا في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المساعدات المقدمة.

وقدم السفير الألماني شكره وتقديره للحكومة المصرية على الجهود الحثيثة التي تبذلها في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودورها في إيصال المساعدات الألمانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بالتنسيق المشترك لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.

ويتضمن برنامج زيارة السفير تفقد المخازن الخاصة بالمساعدات في مدينة العريش، والقيام بزيارة ميدانية لمعبر رفح البري. كما سيشهد استقبال طائرتين تابعتين للصليب الأحمر الألماني في مطار العريش، تحملان مساعدات إنسانية مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة