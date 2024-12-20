مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بعد حادث تصادم بولاية تكساس الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إن اثنين من موظفي شركة يونيون باسيفيك لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرين عندما اصطدم قطار شحن بمقطورة جرار وخرج عن مساره في مدينة صغيرة في غرب ولاية تكساس الأمريكية.

وأفادت السلطات بأن القطار خرج عن مساره حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس الأربعاء في بيكوس، بعد الاصطدام عند معبر للسكك الحديدية.

وأوضحت يونيون باسيفيك ، ومقرها أوماها بولاية نبراسكا ، اليوم الخميس، أن اثنين من الموظفين لقيا حتفهما.

وقالت ليزا تارانجو رئيسة شرطة بيكوس إن الإصابات الأخرى كانت طفيفة.

وذكر مسؤولو المدينة أن المواد الخطرة التي كانت محملة بالقطار تضمنت بطاريات أيون الليثيوم ووسائد هوائية ، ولكن لم يتم إطلاق أي منها بعدما خرج القطار عن المسار.

وأكدوا أنه تم احتواء وقود الديزل المتسرب.