السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، التصرفات الإسرائيلية في الضفة الغربية .

وانتقدت توماس جرينفيلد مشاريع الاستيطان التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت: "نؤكد مجددا اعتقادنا بأن برنامج إسرائيل لدعم توسيع المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي، ولا يخدم سوى إضعاف أمن إسرائيل".

وأوضحت أن تصرفات إسرائيل تضعف فرص إنهاء الصراع من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.ودعت إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين.