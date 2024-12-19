 السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 1:25 ص | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 1:25 ص

أدانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، التصرفات الإسرائيلية في الضفة الغربية .

وانتقدت توماس جرينفيلد مشاريع الاستيطان التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت: "نؤكد مجددا اعتقادنا بأن برنامج إسرائيل لدعم توسيع المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي، ولا يخدم سوى إضعاف أمن إسرائيل".

وأوضحت أن تصرفات إسرائيل تضعف فرص إنهاء الصراع من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.ودعت إسرائيل إلى تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين.

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