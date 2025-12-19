الحصر العددي لدائرة قطور بالغربية يظهر تفوق الدماطي

أعلن رئيس اللجنة العامة رقم ٣ المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة قطور في محافظة الغربية عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة ٢٥٩ ألفًا و٣٥٨ مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٨٣ ألفًا و٦٣ ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٨٢ ألفًا و٤٠٠ صوت، بينما بلغت الأصوات الباطلة ٦٦٣ صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم محمد عبد الهادي الدماطي، المرشح المستقل، حيث حصل على ٤٧ ألفًا و٨٩ صوتًا، مقابل حصول منافسه سليمان صالح عيد، المستقل، على ٣٥ ألفًا و٣١١ صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة ٩ مساءً الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، تلا ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في ٥٥ دائرة انتخابية موزعة على ١٣ محافظة، يتنافس فيها ٢٠٢ مرشحًا، بينهم ٨٤ مرشحًا حزبيًا و١١٨ مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ١٠١ مقعدًا في مجلس النواب، وذلك بعد حسم ٤٠ مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في ١٨ دائرة انتخابية خلال الجولة نفسها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، يختار فيها المواطنون من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.