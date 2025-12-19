الحصر العددي لدائرة السنبلاوين يُظهر تفوق «النبوي وفودة» بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين (الدائرة العاشرة) بمحافظة الدقهلية أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 536,478 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 125,826 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 123,833 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 1,993 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق المرشح المستقل محمد النبوي بحصوله على 70,438 صوتًا، يليه مرشح حزب مستقبل وطن صلاح فودة بـ63,982 صوتًا، كما حصل مرشح حزب حماة الوطن حسين أمين على 59,276 صوتًا، بينما نال المرشح المستقل نعيم نصر 53,970 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، من بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.