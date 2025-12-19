الحصر العددي بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية يُظهر تفوق هادي سالم وحسين خليل

أعلن رئيس اللجنة العامة رقم (2) المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة كفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية، ومقرها مركز شرطة كفر الزيات، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين؛ حيث بلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 570 ألفًا و222 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 99 ألفًا و758 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 97 ألفًا و677 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ألفين و81 صوتًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدم هادي جميل سالم، مرشح حزب «مستقبل وطن»، بحصوله على 64 ألفًا و827 صوتًا، يليه حسين محمد خليل بحصوله على 64 ألفًا و525 صوتًا، ثم سامح فتحي حبيب، مرشح مستقل، الذي حصل على 28 ألفًا و919 صوتًا، كما حصل إبراهيم مطر، المرشح المستقل، على 37 ألفًا و83 صوتًا، علمًا بأن الدائرة مخصص لها مقعدان.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد في مجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة في المرحلة الثانية للانتخابات محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث يختار المواطنون ممثليهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.