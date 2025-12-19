الحصر العددي لدائرة دسوق وفوّة ومطوبس يُظهر تفوق «داود والنجار وعطا» بكفر الشيخ

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، التي تضم مراكز ومدن دسوق وفوّة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق مرشح حزب مستقبل وطن عادل محمد النجار بحصوله على 69,819 صوتًا، يليه مرشح حزب الوفد محمد عبد العليم داود بـ58,307 أصوات، ثم المرشح المستقل محمد شعبان عطا بـ57,363 صوتًا، وذلك في مواجهة المرشح المستقل محمد الصمودي الذي حصل على 53,071 صوتًا، والمرشح المستقل عادل جعفر بـ50,149 صوتًا، والمرشح المستقل سيدي عيسى بـ50,042 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 708,333 مواطنًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 115,757 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 112,917 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2,840 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت داخل مصر صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح، من بينهم 84 مرشحًا حزبيًا و118 مرشحًا مستقلًا، للفوز بـ101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد حسم 40 مرشحًا لمقاعدهم من الجولة الأولى، إلى جانب انتهاء المنافسة في 18 دائرة انتخابية خلال الجولة ذاتها.

وتشمل جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات محافظات: «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء»، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب للدورة المقبلة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.