البترول: توقيع 79 اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في عهد الرئيس السيسي

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة وقعت 79 اتفاقية بترولية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، لافتًا إلى صدور القوانين الخاصة بأربع اتفاقيات وتوقيعهم خلال الفترة المقبلة؛ ليصل العدد إلى 83 اتفاقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الهدف من الاتفاقيات تكثيف الشركات لأعمال البحث والاستكشاف، متوقعًا ظهور اكتشافات خلال الفترة المقبلة من الغاز أو البترول.

وذكر أن تحقيق الاكتشافات يتم بزيادة عمليات البحث والاستكشاف، لافتًا إلى تعاقد الوزارة مع الشركات العالمية؛ كشركة «شل» الهولندية، وشركة «أباتشي» الأمريكية، و«بتروناس» الماليزية، إضافة إلى شركة «bp».

وأشار إلى أن اشتراك الشركات في المزايدات العالمية وفوزهم بمناطق البحث والاستكشاف يؤكد استمرارهم للعمل في مصر، ويعكس الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة، وامتلاك قطاع البترول فرص استثمارية واعدة، الأمر المؤكد أنهم حريصون على المشاركة.

ووقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، 9 اتفاقيات بترولية مع مسئولي 4 شركات بترول عالمية، وذلك للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار، ومنح توقيع حوالي 84 مليون دولار، وتشمل حفر 38 بئرًا.