طارق يحيى يستقيل من تدريب طلائع الجيش

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أعلن طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، استقالته من تدريب الفريق بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا، وذلك في مباراة اليوم الإثنين، أمام ضيفه الاتحاد السكندري.

وسقط طلائع الجيش في الهزيمة الثالثة تواليا اليوم بنتيجة 3-0 أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

وكان الطلائع قد خسر في الجولة قبل الماضية أمام حرس الحدود بثلاثية كذلك، قبل أن يخسر الجولة الماضية من الإسماعيلي بنتيجة 2-1.

ويحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الأخير.