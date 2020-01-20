قفز مطعم بريطاني على الضجة، التي رافقت إعلان الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل عن تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للإقامة في كندا، من خلال إطلاق قائمة طعام ساخرة تتكون من ثلاثة أطباق.

وأعلن المطعم الواقع في العاصمة لندن، عن إطلاق قائمة أطباق تضم الأكلات البريطانية والكندية، تحت مسمى «ميجست»، وهو الاسم الذي أطلقه البريطانيون على خروج الأمير هاري وميجان ميركل من العائلة المالكة البريطانية.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد حملت ميجان مسؤولية خطوة الأمير هاري بالتنحى عن واجباته الملكية، وأطلقت على القرار اسم "ميجست"، في محاولة لتشبيهه باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ولكن بإضافة اسم زوجة الأمير عليه، كإشارة إلى أنها السبب وراء خروج الأمير هاري من العائلة الحاكمة.

ووفقا لصحيفة «ذا انسايدر» البريطانية، تتكون قائمة الطعام الساخرة من 3 أطباق تضم المأكولات البريطانية والكندية، وهي سندويشات السلطعون الكندية، وسرطان البحر، وشريحة اللحم الإنجليزية، بجانب الكمثرى والزنجبيل، ومجموعة مختارة من النبيذ الفوار الإنجليزي.

وقال مطعم «M Threadneedle Street» -وهو مطعم وبار في مدينة لندن- في بيان صحفي له، إن القائمة، التي يبلغ سعرها 65 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل 84.70 دولارًا للفرد، تهدف إلى تقديم أفضل ما في بريطانيا وكندا.

وأعلن المطعم البريطاني أنه سيبدأ بالترحيب بالضيوف لتناول العشاء، وتقديم كأس من النبيذ الفوار من نيتيمبر الإنجليزية أو كوكتيل النادي الكندي، مع رحيل الأمير هاري وميجان عن بريطانيا.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد صدما المجتمع البريطاني، بإعلانهما تخليهما عن واجباتهما كعضوين "بارزين" في العائلة الملكية البريطانية، بدعوى أن يعملا حتى يكونا مستقلين ماديا، على أن يقسما وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، ليظلا حديث بريطانيا خلال الأيام الماضية.

وأغضبت خطوة الزوجان العائلة المالكة البريطانية، حيث نقلت وسائل الإعلام البريطانية عن مصدر ملكي، أن الأسرة المالكة تفاجئت من قرار هاري وميجان، وأنهم "يشعرون بالألم وخيبة الأمل" بسبب تلك الخطوة، وأنهما يبحثان مع الزوجين الترتيبات المستقبلية، قبل أن يعلن قصر باكنجهام الملكي، اليوم الأحد، تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان من الألقاب الملكية.