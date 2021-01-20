التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واتحاد يونا يوقعان مذكرة للتعاون المشترك

وقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم /الأربعاء/، مذكرة تعاون مشترك مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي " يونا ".



وقال الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/، إن ذلك يأتي في إطار بناء شراكة استراتيجية بين التحالف واتحاد وكالات الأنباء لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجلات إعلامية عدة.



يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 41 دولةً، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.