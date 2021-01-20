قال دكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، إن الأوضاع في الوقت الحالي حول سد النهضة تستدعي القلق إلى حد ما، مؤكدا أن الوقت يمر ولا يوجد قواعد حول الملء والتشغيل.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أنه أصبح هناك ضرورة للوصول لاتفاق حول الملء والتشغيل خاصة أننا نقترب من إعلان إثيوبيا الشرع بالملء الثاني لسد النهضة.

وتابع أن «الشحن الإعلامي في إثيوبيا يصور أن موضوع السد سيحقق كل الآمال الإثيوبية في الكهرباء والتي تتوقع توليدها، في حين أن الحكومة تتحدث عن تصدير الكهرباء لدول مجاورة رغم أن 60% من الشعب الإثيوبي بدون كهرباء».

وأوضح المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري أن «إثيوبيا تستقبل سنويا 960 مليار مياه متر مكعب»، لافتًا إلى أن «مصر تحتاج منهم فقط أقل من 55 مليار».