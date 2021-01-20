نقل 77 مقبرة من غرب الأسمرات لتوسعة محور الشهيد بالمقطم تفاديا للحوادث المتكررة

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى ضوء الأعمال الجارية والمتعلقة بتوسعة الطريق الصاعد من المحور إلى هضبة المقطم، تم إزالة صف من مقابر غرب الأسمرات والمطلة مباشرة على المحور والمعارضة لتوسعة طريق المحور، وعددها 77 مقبرة، حيث تم إزالتها ونقلها لمكان آخر.

وقالت عبدالمنعم، في تصريح اليوم الأربعاء، إن طريق محور الشهيد يضم خمس حارات مرورية، فيما عدا الجزء المار بهذا المكان يضم ثلاث حارات فقط، وهناك توجيه من القيادة السياسية بتوسعة هذا الجزء الذى قد تسبب فى وقوع عدة حوادث مرورية بهذا المكان، مؤكدة أن هذه التوسعة تتم تفاديا للحوادث المتكررة والتى كثرت في الفترة الماضية وأيضا لتسهيل الحركة المرورية بهذه المنطقة.

وأوضحت نائب المحافظ أنه تم أيضا إزالة المخلفات والتراكمات المترتبة على أعمال الإزالة وجارى العمل على خطة التوسعة، مشيرة الى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية جارى عمل سور حاجب لحجب رؤية المقابر عن الطريق وقد تم بالفعل صب القواعد الخرسانية المتعلقة بإقامة هذا السور.

وأضافت أنه جاري دراسة إقامة حديقة أو منتزه بالمنطقة الفضاء والقريبة من هذا المكان بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والرتش الموجود بهذه المنطقة، وهذا من شأنه أن يكون متنزها للمواطنين، بالإضافة إلى إضفاء مظهر حضارى وراق يتماشى مع خطة التطوير الجارية.