 رئيس وزراء البحرين يبعث برقية تهنئة لبايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء البحرين يبعث برقية تهنئة لبايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:16 م

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وحسبما أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا»، مساء اليوم الأربعاء، أعرب ولي العهد عن تمنياته لبايدن موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.
ونوه رئيس مجلس الوزراء، بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عامًا وتستند لأسس متينة ودعائم قوية، وبما يربط الشعبين من صداقة قوية، وتقدير متبادل.
وأعرب سموه عن تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة تنصيبها نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.
وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.
وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.


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