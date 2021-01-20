ضبط مواطن لاتهامه بالنصب على راغبي السفر بالدقهلية

القت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على مواطن بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج بالدقهلية.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية بورد بلاغ لمركز شرطة شربين خاص بالمحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة" منطقة شرق الدلتا "يتضمن بلاغ السيد إبراهيم عبدالوهاب ٣٦ حاصل على دبلوم، ومقيم قرية "الخضارية" دائرة مركز الإبراهيمية - الشرقية وعدد ٩ أخرين.

بتضررهم من محمد م س 54 سنة حاصل على دبلوم، ومقيم قرية "برمال القديمة" دائرة مركز منية النصر لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ مالى "٨٠٠ جنيه" كمقدم لتسفيرهم لدولة الإمارات، وذلك حال تواجدهم بأحد المقاهى بقرية "محلة أنجاق" دائرة مركز شربين، إلا أنه لم يفى بوعده أو رد المبالغ المالية.

وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وقيد المحضر برق ٢٠٢١/١٢٦٤ جنح مركز شربين، وجارى العرض على النيابة العامة.