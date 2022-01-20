اشتية يدعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من الضرائب الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، إلى ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة.



جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، في مكتبه بمدينة رام الله، وبحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.



وذكر بيان صادر عن مكتب اشتية أنه بحث مع هاستينجز أهمية انسجام دعم الأمم المتحدة مع خطط التنمية والقطاعية للحكومة "بما يساهم في خلق تنمية مستدامة والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي".



واستعرض اشتية الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها الحكومة، كما طالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف قرار إسرائيل بإغلاق عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واعتبارها "إرهابية"، لا سيما أن عددا منها منظمات تُعنى بحقوق الإنسان.



وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهذه المؤسسات وعملها، والوقوف إلى جانبها ضد هذا القرار "الجائر".



وتتولى إسرائيل جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، لكنها بدأت في خصم 400 مليون دولار منها منذ مطلع العام الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة المالية الفلسطينية.



وتقول إسرائيل إن ما تخصمه يعادل المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية سنوياً لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، وهي مدفوعات طالبت إسرائيل بوقفها.



وعانت السلطة الفلسطينية طوال عام 2021 لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.