شعبة المستوردين: اعتماد روسيا للجنيه المصري يوفر مليار دولار سنويا

شدّد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية قرار البنك المركزي باعتماد العملة المصرية في التبادل.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ 4.5 مليار دولار سنويا، موضحا أن القرار الروسي يوفر مليار دولار، معقبا: "إحنا أولى بيهم".



وأضاف أن القرار يعود بالنفع على الجانبين، حيث تستفيد مصر من تقليل الضغط على الدولار في حالات الاستيراد مع روسيا التي تشمل القمح الزيوت والبذور والسبائك وعربات السكك الحديدية والقمح.



ولفت إلى أن السائح الروسي أصبح بإمكانه الآن القدوم إلى مصر، والإنفاق بالروبل، فيما بات الآن بالإمكان السفر إلى روسيا بقيمة 15 ألف جنيه فقط.



والأربعاء الماضي، بدأ البنك المركزي الروسي، تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى اعتبارا من 18 يناير 2023، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏



‏وقال البنك المركزي الروسي، إنه "تم إدراج الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا".‏