الإنتاج الحربي تبحث مع نالكو ووتر الأمريكية التعاون في معالجة المياه باستخدام البيوريت

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مباحثات مع ناثان لوبس نائب رئيس شركة "نالكو ووتر" الأمريكية، بحضور المهندس زياد عمران المدير الإقليمي للشركة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



وأشار الوزير إلى أن اللقاء استهدف متابعة الموقف التنفيذي والخطوات المستقبلية للتعاون المشترك في مجال معالجة وتنقية المياه في مصر بإستخدام مادة "البيوريت" في إطار بروتوكول التعاون الموقّع في نوفمبر 2021 وعقد الاتفاق الموقع في أبريل 2022 بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وشركة "نالكو ووتر" للتعاون في تصنيع وتشغيل منظومة البيوريت.



وأكد أن التعاون بين الجانبين يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكاتف كل أجهزة الدولة المعنية لتكامل استراتيجية معالجة المياه لتتوافق مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، لافتا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك القدرة في هذا المجال وكذا توظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تطوير معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



وأضاف أن الشركة (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم في إنتاج مادة البيوريت، مشدداً أن هذا التعاون المشترك يستهدف تقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصادياً وبيئياً لمصر ويساهم في إنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة وذلك من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع مادة البيوريت بمصر.



وأشار إلى أن مادة البيوريت تعد أحدث طرق تكنولوجيا التنقية والمعالجة الكيميائية للمياه على مستوى العالم وهي مادة آمنة على صحة الإنسان، معرباً عن سعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين في هذا المجال حيث سبق الاستعانة بتلك المادة الحديثة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بمحافظة أسوان والتي كان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع في تطبيقها بالمزيد من المحطات، كما تعاونت الوزارة مع شركة نالكو ووتر الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ مما أدى إلى القضاء ﻋﻠﻰ التحديات البيئية التي واجهتها.



من جانبه، أعرب ناثان لوبس نائب رئيس شركة "نالكو ووتر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها من قدرات وإمكانيات تصنيعية وفنية وبشرية متميزة تساهم في نجاح التعاون المشترك، لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية المتاحة لزيادة المكون المحلي في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بمصر.



وأشار إلى أن التعاون مع الوزارة -ممثلة في شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة - يمهد الطريق للشركات الأمريكية للقيام بدور رئيسي في مجال معالجة المياه في مصر وزيادة الإستثمارات الأمريكية في المشروعات المنفذة في هذا القطاع، مضيفاً أن "نالكو ووتر" متخصصة في توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها.



وأوضح المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة "نالكو ووتر" وصاحب الابتكار العالمي، أن الشركة أمينة وحريصة على توطين الصناعة.



كما أضاف أن التعاون الناجح مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بإستخدام "البيوريت" هو نتاج مجهودات حثيثة بُذلت على مدار أكثر من عامين شملت العديد من التجارب المعملية والحقلية والخضوع لتقييمات والحصول على موافقات من عدة جهات متخصصة بالدولة منها اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان والمركز القومي للبحوث وجهاز تنظيم مياه الشرب بهدف الوصول إلى أفضل الطرق الآمنة التي تمكننا من معالجة المياه لإعادة استخدامها في العديد من المجالات لتنفيذ خطط التنمية التي وضعتها الدولة، كما تم تنفيذ هذه المشروعات الناجحة بالتنسيق والتكامل مع عدة جهات بالدولة على رأسها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ المزيد من الشراكات الناجحة في مجال استخدام "البيوريت" لمعالجة المياه خاصةً في ضوء ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.



وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة وهى الانفتاح على التعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.



وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات أفضل لمعالجة مياه الصرف الصحي إيماناً بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة.



حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وعدد من قيادات الوزارة.





