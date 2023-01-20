أوكرانيا: القصف الروسي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في دونيتسك

قال بافلو كيريلنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لدونيتسك، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية قتلت أربعة مدنيين وأصابوا ثلاثة آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف كيريلنكو، أن القوات الروسية تكثف هجماتها في اتجاهات باخموت وأفدييفكا، في مناطق يدافع فيها الروس عن أنفسهم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.



وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



وفي الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، أجرت جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، وكذلك منطقة خيرسون ومنطقة زابوريجيا، استفتاءات حيث اختار غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا.



ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر وزعماء جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية وزابوريجيا وخيرسون معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا، وفي 4 أكتوبر وقع بوتين قوانين تصدق على المعاهدات.