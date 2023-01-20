الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي لدى أنقرة بسبب حرق نسخة من المصحف

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة وأبلغته "إدانتها بأشد العبارات سماح سلطات بلاده بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم"، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول اليوم الجمعة.



ونقلت الوكالة عما وصفتها بمصادر دبلوماسية قولها إن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي ستافان هيرستروم، اليوم "على خلفية معلومات تفيد بأن سلطات بلاده سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم غدا السبت، قرب سفارة أنقرة في ستوكهولم".



وبحسب المصادر، أكدت الوزارة للسفير هيرستروم "إدانتها بأشد العبارات لهذا العمل الاستفزازي الذي يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية بكل وضوح".



وشددت الوزارة على "رفضها موقف السويد إزاء هذا العمل، وأن تركيا تنتظر من السلطات المعنية عدم السماح بممارسته".



كما أبلغت هيرستروم بأن "إهانة القيم المقدسة لا يمكن الدفاع عنها تحت ستار الحقوق الديمقراطية".



من جهة أخرى، حذرت الوزارة الجانب السويدي من أن أنشطة الدعاية التي تستعد أوساط مرتبطة بتنظيم حزب العمال الكردستانى "بي كي كي" الإرهابي لتنفيذها في ستوكهولم السبت؛ "تشكل انتهاكا صارخا" للمذكرة الثلاثية.



وفي 28 يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.