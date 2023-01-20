ردود فعل غير متوقعة بين رواد منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أثارها تفاعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك المنصة على تغريدة حول معبد دندرة بالأقصر حيث كتبت ماسك متفاعلا مع التغرديدة "مصر القديمة كانت متوهجة".

ولم يكن ماسك أول المشاهير الذين يظهرون شغفا وغراما بالحضارة المصرية القديمة التي ظلت شامخة آلاف السنين إلى وقتنا هذا، لتظهر عظمة المصري القديم، حيث شغلت أسرار الحضارة الفرعونية أذهان العالم، فالكل أمام عظمة الإرث المصري يقف منبهرا، فلا مجال سوى للتعجب من العظمة والنظام الفرعوني البديع.

ولطالما كانت ولا تزال الحقبة الفرعونية والحضارة المصرية مصدر إلهام للعديد من الحضارات حول العالم، فأسرار الفراعنة لا تعد ولا تحصى؛ لذا تعد مصر من أهم المقاصد السياحية عالميا، ولذا شهدت السنوات الأخيرة زيارة العديد من ألمع الأسماء العالمية سواء كانوا من السياسيين أو نجوم الفن أو الرياضة او الموضة.

وحرص كل المشاهير على التقاط العديد من الصور والهدايا التذكارية، مرسخين في أذهانهم صورا مشرفة ستبقى للأبد تجعلهم يحلمون بزيارة مصر مرة أخرى والعيش بين أحضان التاريخ.

وفي السياق، جاءت زيارة زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميلانيا ترامب إلى مصر، ضمن جولة أفريقية، شاهدة على إبداع الحضارة القديمة، وكتبت على تويتر: "تجربة لا تصدق.. حضارة مصر هي كنز حقيقي، لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي، والتي هي حقًا كنز تاريخي.. أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة الأولى المصرية على الاستقبال والاستضافة الدافئة".

بدورها نشرت إيفانكا ترامب مجموعة من الصور على منصة "انستجرام" أثناء زيارتها وأسرتها لمصر، قائلة "يوم في الأهرامات مميز جدا استكشف جمال مصر لأول مرة مع عائلتي".

وجاءت زيارة رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، على هامش توجهه لحضور مباراة البرتغال وغانا ضمن مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حيث حرص على تدوين كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وأشاد خلالها بالمتحف، وما يحتويه من مقتنيات أثرية متميزة.

ومن أشهر العبارات التي بلورت إعجاب رئيس مدغشقر أندريه راجولينا بالحضارة الفرعونية خلال زيارته لمصر: "إذا استطاع أن يبني الإنسان هرما، فإنه يستطيع أن يفعل أي شيء ، معربا عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون و براعة صنعها وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية".

بينما سجلت ملكة إسبانيا الملكة صوفيا إعجابها خلال زيارتها المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بذلك الصرح العظيم وعن إعجابها بالحضارة المصرية، فيما أعربت السيدة الأولى لجمهورية صربيا عن سعادتها الغامرة بزيارة الأقصر وانبهارها بما شاهدته من آثار ومعابد شاهقة في المدينة".

من جانبها، أكدت الابنة الصغرى لملك تايلاند فاجيرالونجكورن برا الأميرة سيرافينا فاري ناريراتانا راجا كانيا انبهارها بعظمة وجمال وروعة الحضارة المصرية القديمة وذلك خلال زيارتها مدينة الأقصر.

والحديث عن زيارات المشاهيرللحضارة الفرعونية لم يقتصر عليهم فقط، بل امتد إلى الفنانين العالميين، فجاء على رأس القائمة الفنان العالمي مورجان فريمان الذي زار مصر لأول مرة لتصوير فيلمه الوثائقي "قصة الإله"، ونشر مورجان، إثر احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، "هل تعلم أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الروح مكونة من أجزاء كثيرة؟.. في رحلتي العالمية خلال تصوير فيلم The Story of God، أردت أن أعرف كيف أصبحت الحياة الأخرى جزءًا من الدين، لذلك ذهبت إلى مصر مع عالمة المصريات سليمة إكرام، وزرنا الأماكن التي لا تزال فيها أولى الآثار العظيمة للآخرة".

أما زيارة ويل سميث فجاءت أيضا في مستهل أبرز الزيارات، وأثارت دهشته من روعة الآثار الفرعونية وجمال مصر اهتمام العديد من رواد الوشيال ميديا عالميا، حيث عقب على الزيارة قائلا "رحلتي لمصر الأجمل في حياتي.. لم أتوقع أن تكون بهذا الجمال".

وعن سحر مصر قال النجم العالمي سيلفستر ستالون"إنه من الرائع للغاية أن أكون هنا، هذا حقيقى مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود، كذلك مصر لها سحر كبير، فعندما تذكر مصر يتبادر إلى ذهنك هذا التاريخ وهذه الحضارة.. على الرغم من أن هذه هى المرة الأولى التي أتى فيها إلى مصر، وأقولها بطريقة صديقي أرنولد شوارزنجر.. سأعود مرة أخرى".

وأعجب الموسيقار العالمي ياني بالمقتنيات الأثرية النادرة بالمتحف المصري بالتحرير، مشيدا بالحضارة المصرية العريقة، حيث زار مصر لإحياء حفل على سفح الأهرامات، قائلا "مصر هي قلب الحضارة.. أخيرا حققت حلمي في إقامة هذا الحفل وسط التاريخ الكبير ووسط هذه الحضارة وفي رحاب الأهرامات وأبو الهول.. أشعر بأن الحفل عبارة عن حلم.. وقوفي أمام الأهرامات للغناء وتلاحم الموسيقى معها في مشهد استثنائي لا يتاح لأي فنان كثيرا، ويعد حلما آخر.. لقد كانت أول مقطوعة لي اسمها أبو الهول ".

أما الممثلة العالمية كات جراهام -والتي اشتهرت بآداء شخصية بوني في مسلسل The Vampire Diaries - فعبرت عن سعادتها بتواجدها في مصر على موقع التواصل الاجتماعي قائلة "مع حبي من كيميت.. نَمش من معبد إيزيس السحري بأسوان"، مضيفة "منحني عام 2022 الكثير من النعم غير المتوقعة والعديد من الخسائر غير المتوقعة، أنطلق بالإيمان إلى الأمام وعلى الجانب الآخر من الخوف هناك نسخة غير محدودة من نفسك تنتظر مقابلتك سنة جديدة سعيدة (من النيل)".

فيما خضعت المطربة الأمريكية آمون ستار –التي استقرت في مصر منذ عدة سنوات- لجلسة تصوير ارتدت خلالها قلادة الملك الفرعوني توت عنخ آمون وبعض الأساور والإكسسوارات الذهبية المستوحاة من الحضارة الفرعونية، حيث تحرص على تصوير بعض من أغانيها في المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة ، لأنها تعمقت في دراسة الحضارة الفرعونية ومولعة بالتاريخ الفرعوني .

وبدورها علقت الفنانة السورية نسرين الطافش خلال زيارتها لمعبد الكرنك بمدينة الأقصر: "غرام في الكرنك.. الأقصر" ، حيث حرصت على زيارة العديد من الأماكن السياحية والتقاط الصور التذكارية لها .

وعلى الصعيد الرياضي، فكانت زيارة الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي لمصر من أهم الزيارات، حيث أكد انبهاره بتنوع حضارة مصر الفرعونية والإسلامية والرومانية ومتحف الحضارة، معربا عن سعادته بحفاوة استقبال المصريين له، وأنه لم يتخيل مدى حبهم له، وعن مدى تشابه الشخصية المصرية والإيطالية في نواحي كثيرة ومختلفة.

وعن عالم الأزياء، فقد حرصت شركة "ديور" من الاستفادة بشموخ الفراعنة ، من خلال انطلاق حفل أزياء خاص بالرجال لخريف وشتاء 2023 من منطقة أهرامات الجيزة والذي استوحى من الحضارة الفرعونية ، وسط انبهار الحضور بعظمة الاحتفال في أحضان الحضارة المصرية القديمة وبحضور العديد من المشاهير حول العالم.

فيما حرص الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس العالمية مايكل كوست على قضاء إجازته السنوية في مصر قائلا عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي "سعيد بزيارة الحضارة المصرية العريقة.. أدعو كل متابعيني لزيارة مصر والتمتع بحضارتها وجمالها".

وختاما، مهما كانت أسبابك لحب مصر وحضارتها، فإنك لن تتمكن من تفسير ذلك الشعور الذي يتملكك عند زيارتها ورؤية إرثها الفرعوني، وستتركها لترحل إلى بلادك وكلك أمل في أن تعود لأحضانها مرة أخرى لتسمتع بدفء حضارتها وجوها وشعبها..فهل سيكون إيلون ماسك ضمن المدعويين لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ لينضم إلى قائمة المشاهير الذين زاروا مصر؟