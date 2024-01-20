قيادي في حماس: مستعدون لإدارة شأننا الوطني عبر التوافق والحوار وبدون شروط

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الحركة تقدر بشدة موقف جماعة الحوثي الداعم للشعب الفلسطيني، وكل الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار المفروض عليه.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: «نحن نقدر كل الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار المفروض على شعبنا وإنهاء العدوان، وإن ما تقوم به الحوثي، هو تضامن حقيقي وفاعل مع شعبنا، ونعبر عن تقديرنا، كما وندعو كل القوى لأخذ مواقف جريئة ومبدئية لأجل إنهاء هذه الإبادة».

وذكر أن الحركة لا تريد الاحتفاظ بأسرى الحرب لديها، بل تسعى إلى إجراء صفقة تبادل للرهائن والمحتجزين جديدة.

وأضاف: «في نهاية المطاف ستضطر إسرائيل لإجراء صفقة، لأنها فشلت خلال أكثر من مئة يوم من الحرب من استعادة أي أسير بالقوة، فهي إما تستعيدهم بصفقة مع الحركة أو تأخذهم جثثا».

ونفى إجراء أية مباحثات مع حركة «فتح» حتى الآن، مشيرا إلى انفتاح حماس على وحدة وطنية شاملة والحوار بدون شروط.

واستطرد: «نحن منفتحون دوما على وحدة وطنية شاملة على أساس ثوابت شعبنا وحقه في تقرير مصيره واختيار قيادته، وهذا موقفنا قبل عملية طوفان الأقصى وأثناءها، ونحن حريصون على الوحدة، ونراها أحد الشروط المسبقة للتحرر ومستعدون لإدارة شأننا الوطني عبر التوافق والحوار وبدون شروط».