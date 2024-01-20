صحة المنيا تنفذ قافلة طبية بقرية طحا في مركز سمالوط

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تواصل جهودها لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم؛ تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية علاجية بقرية طحا بمركز سمالوط خلال يومي 17 و18 من يناير الجاري.

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن توزيع الحالات جاء كالتالي: 238 حالة جراحة، و460 حالة أطفال، و320 باطنة، و79 نساء، و91 أسنان، و217 جلدية، و203 أنف وأذن، و25 تنظيم أسرة، و181 مسالك، و57 رمد.

وأشار إلى عمل 177 تحاليلا مختلفة و4 حالات موجات صوتية، و12 حالة أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ89 مترددا، وإجراء خلع أسنان لـ13 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحي لـ142 مترددا.