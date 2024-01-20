وقع تصادم بين سفينتين بريطانيتين خلال رسوهما في البحرين.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أمس الجمعة، أن التصادم وقع بين السفينية "إتش.إم.إس تشيدينج فولد" ، التابعة للبحرية الملكية والسفينة القتالية، عالية التقنية "إتش.إم.إس. بانجور"، في البحرين.
ورغم عدم وقوع أية إصابات جراء الحادثة، إلا أنها شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" التي تسببت بالحادث، تعد قتالية عالية التقنية.
ورغم ذلك، أكملت طريقها بشكل طبيعي حتى ضربت بزميلتها، وعلقت حسابات على الحادث بأنه "تصادم بحري محرج".
• تكاليف باهظة
ويذكر أن السفينتين تجريان الآن فحصاً بحثا عن الأضرار، فيما أظهرت صور أخرى تضرر واحدة منهما في هيكلها الخارجي فقط.
وتسائل فريق بحري رفيع المستوى على الحادث، الذي قد يكون مكلفاً للغاية، خاصةً أن تكاليف تشييد السفينتين الحربيتين تقدر بملايين عدة من الدولارات: "كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر لسفينتين حساستين من هذا النوع".
• البحرية الملكية تعلق
إلى ذلك، أوضح متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية، أن القيادة على علم بحادث يتعلق بسفينتين حربيتين من سفن صيد الألغام في دولة البحرين، ولم تقع إصابات، مشيراً إلى أنه ليس مناسبا التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة.
أما السفينتان فموجودتان في الخليج كجزء من عملية "كيبيون"، المتمثلة في التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد لبريطانيا في الخليج العربي والمحيط الهندي.