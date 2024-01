وقع تصادم بين سفينتين بريطانيتين خلال رسوهما في البحرين.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أمس الجمعة، أن التصادم وقع بين السفينية "إتش.إم.إس تشيدينج فولد" ، التابعة للبحرية الملكية والسفينة القتالية، عالية التقنية "إتش.إم.إس. بانجور"، في البحرين.





A hi-tech British combat vessel HMS Bangor was damaged in the Middle East a few hours ago.

But the Houthi rebels can’t take credit this time.

Another British ship, the multi-million pound Royal Navy ship HMS Chiddingfold, reversed into it. The incident happened in Bahrain, away… pic.twitter.com/e9p5N8Gnhs