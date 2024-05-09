لاعبة منتخب السيدات تنضم للعنقاء السعودي

انضمت منة طارق، لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، إلى فريق العنقاء السعودي، ضمن استعدادات الفريق لبطولة الصالات للسيدات 2024.

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» التعاقد مع المصرية منة طارق التي تمتلك خبرة في الملاعب السعودية.

العنقاء يخوض أولى مبارياته في بطولة الصالات غدًا الجمعة على صالة مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف عندما يواجه فريق منجم المواهب، متصدر المجموعة الثانية بالمنطقة الغربية.

وستكون المصرية منة طارق عنصر خبرة للعنقاء، حيث بدأت باللعب في الملاعب السعودية العشبية منذ 2022 مع فريق الشباب ضمن منافسات موسم 2023/2022 من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وفي النصف الأول من الموسم التالي 2024/2023، انتقلت مهاجمة منتخب مصر إلى فريق الوحدة في دوري الدرجة الأولى للسيدات، قبل أن تنتقل إلى التقدم في النصف الثاني من موسم ذات الدوري.