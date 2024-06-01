عائلات محتجزين إسرائيليين بغزة: حان وقت إبرام صفقة

أشادت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من حاملي الجنسية الأمريكية، أمس، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم تل أبيب مقترح صفقة جديد لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن عائلات المحتجزين بغزة، من حاملي الجنسية الأمريكية، أشادت بتصريحات بايدن عن تفاصيل الصفقة المحتملة.

وقالت العائلات إنه "حان وقت إبرام الصفقة فورًا".

وأضافت: "بعد 238 يوما من الحرب، يجب على العالم أن يتخذ كل الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الحرب وإعادة جميع المحتجزين البالغ عددهم 125 شخص"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كان بايدن قد أعلن، مساء أمس، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع من ثلاث مراحل.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة من 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.