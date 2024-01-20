النائب أيمن محسب: النظرة السلبية للتصنيف الائتماني تؤثر على صورة مصر الاقتصادية من حيث المنح والاقتراض

علق الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على رد وزارة المالية بشأن تثبيت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند« Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، إنّ رد وزارة المالية يعكس الواقع الحالي ويعبر عن رد فعل السوق الداخلية الطبيعي.

وأضاف أن النظرة السلبية للتصنيف الائتماني من شأنها أن تؤثر صورة مصر الاقتصادية على صعيد جذب المنح والاقتراض.

وأكد أن الطروحات التي تعتزم الدولة طرحها للبيع خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ستؤدي إلى تحسين تصنيف مركز الائتماني، مشددا على ضرورة التعجيل من إتمام صفقات الأصول غير المستغلة.

وأوضح أن التأثيرات على السوق الداخلية تكاد تكون ضعيفة للغاية وغير موجودة، مثمنا تأكيد وزارة المالية على استمرارها في برامج الدعم وتلبية احتياجات المواطن الأساسية، متوقعا من جانبه العودة إلى استئناف جلسات الحوار الوطني بنهاية الشهر الحالي.

وقال بيان وزارة المالية، ردا على تقرير وكالة موديز اليوم، إن الحكومة نجحت في تحقيق أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث سجلت فائضا أوليا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف البيان أن الحكومة قامت بتوفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56 % لتخفيف الأعباء عن المواطنين.