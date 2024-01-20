سكاي نيوز عربية: أنباء عن استهداف إسرائيل شخصية مهمة في انفجار دمشق

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أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية الإخبارية، بوجود أنباء عن استهداف إسرائيل لشخصية مهمة في انفجار ضخم في حي المزة وسط دمشق.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح اليوم، إلى وقوع هجوم "يرجح أنه إسرائيلي" استهدف منزلا في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت "سانا" عن مراسلها قوله إن هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

ولم تذكر الوكالة طبيعة المبنى السكني المستهدف ولا هوية من يقطنه، كما لم تتطرق لوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن،: "دوي انفجار في دمشق"، غير أنه لم يكشف تفاصيل أخرى عن سبب الانفجار.