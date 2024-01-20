المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم دمشق إلى 10 بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع قتلى الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المزة غربي العاصمة دمشق إلى 10 وهم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، ومدني من الجنسية السورية، إضافة لـ4 لا يعلم هوياتهم.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل 4 من مستشاريه العسكريين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر أمني في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا في تصريحات لـ«رويترز»، إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسئول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق يوم السبت.

وأضاف المصدر، أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ محددة الهدف بدقة، أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزة بالعاصمة السورية.

ولقي خمسة أشخاص على الأقل السبت، حتفهم في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في دمشق كان يستضيف اجتماع قيادات مقربة من إيران، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من 4 طوابق، ما أدى لمقتل خمسة أشخاص، كما أدى إلى «تدمير المبنى بشكل كامل».

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن «مستشارين عسكريين إيرانيين، قتلا في ضربة إسرائيلية في دمشق».

وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار، مقرات أمنية وعسكرية عدة إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية وإيرانية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية، وفق المرصد.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلًا: «لقد استهدفوا قيادات بكل تأكيد»، من دون تحديد جنسية أو هوية المستهدفين.

وقالت وكالة أنباء «مهر» وتلفزيون «برس تي في» الإيرانيان، إن ضربة إسرائيلية قتلت «مستشارين عسكريين» في دمشق. ثم أشارت الوكالة إلى أن الأمر يتعلق بمسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه.

وأشار مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية وصل إلى مكان الحادثة، إلى أن البناء المستهدف انهار بالكامل وتحاول فرق الدفاع المدني إخراج مصابين أو قتلى من تحت الأنقاض. وشاهد المراسل عددا من سيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الهلال الأحمر وسط طوق أمني ضرب حول المكان.

وقال أحد سكان المنطقة: «سمعت صوت الانفجار بشكل واضح في منطقة المزة غربية، وشاهدتُ سحابة دخان كبيرة بالصدفة عندما كنتُ على السطح، سمعت أصواتا تشبه انفجارات الصواريخ وبعد دقائق سمعت أصوات سيارات إسعاف».