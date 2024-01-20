الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: إسرائيل فشلت في تقديم دفاع حقيقي عن الاتهامات

قال المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين دانغور، إن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بمواجهة إسرائيل، مدركا أنها تتمتع بدعم من الدول العظمى على مدى 75 عاما من الاحتلال.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري»، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن «شرح جرائم الاحتلال العدوانية» أمام محكمة العدل الدولية؛ لاقى ترحيبا كبيرا بجميع أنحاء العالم.



وأكد أن جنوب إفريقيا كانت مصممة على تحقيق العدالة غير آبهة بعواقب خطوتها من إمكانية فرض عقوبات اقتصادية عليها، قائلا: «ما شغلنا فقط هو نتيجة المحكمة، فما فعلناه لم نكن لنقلق بشأن أي شيء منه سوى أن نخرج بنتيجة من المحكمة».



وأشار إلى تركيز الفريق القانوني على تقديم الدفوع المدعمة بالحقائق والوثائق التي تؤكد ارتكاب إسرائيل أعمال وجرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، لافتا إلى رد إسرائيل على الدعوى بالتوجه نحو المسار السياسي متجنبة الرد على الحقائق.



ونوه برفض بلاده الاتهامات الإسرائيلية بوصفها بالذراع القانوني لحركة المقاومة حماس، مؤكدا أن: «فريق الدفاع الإسرائيلي لم يكن لديه دفاع حقيقي عن الاتهامات الموجهة إليهم، ولم يقدموا أيا أدلة واضحة كما فعلنا».



ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن «التدابير الاحترازية» العاجلة بوقف الحرب في غضون أيام، وذلك الى حين بدء التحقيقات بقضية ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.