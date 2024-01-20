إيران تطلق قمر الثريا الاصطناعي ضمن برنامج يثير مخاوف الغرب

قالت إيران إنها أطلقت قمرًا اصطناعيًا وذلك في إطار برنامج لإطلاق الصواريخ، تخشى الدول الغربية من أن يمكن طهران من تطوير قدراتها الخاصة بالصواريخ الباليستية.

وأشارت وكالة مهر للأنباء، إلى إطلاق هذا القمر الصناعي نحو الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية «قائم 100» ثلاثي المراحل، الذي يعمل بالوقود الصلب، وصنع من قبل علماء القوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري.

وهذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها إيران في وضع قمر صناعي في مدارات أعلى من 500 كيلومتر.

وأطلق القمر الصناعي صباح اليوم السبت، بحضور القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه، وقائد القوات قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زادة، ومجموعة من المسؤولين الوطنيين والعسكريين.

ومن جهته، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، إلى الإطلاق الناجح لهذا القمر الصناعي، واعتبر أنّه حقق رقما قياسيا جديدا في مجال إطلاق الأقمار الصناعية في البلاد.

وتأتي عملية الإطلاق في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الدامي على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف.

كما تأتي عملية الإطلاق بعد أيام من غارات جوية متبادلة بين الجارتين إيران وباكستان. وقد أخذ القمر الاصطناعي «الثريا» مكانه في المدار على ارتفاع 750 كيلومترا فوق الأرض.