ألمانيا تتعادل مع النمسا بصعوبة في كأس أوروبا لكرة اليد

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واصل منتخب ألمانيا ترنحه في الدور الرئيسي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة اليد، التي يستضيفها خلال الفترة من 10 إلى 28 يناير الجاري.

تعادل منتخب ألمانيا بصعوبة مع النمسا بنتيجة 22/22 مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالدور الرئيسي.

وكان المنتخب الألماني متأخرا بنتيجة 12/11 في الشوط الأول. واستهل منتخب ألمانيا مشواره في الدور الرئيسي بالخسارة أمام فرنسا 33/29 قبل أن يفوز على أيسلندا 24/26 في الجولة الثانية.

وفي إطار نفس الجولة فاز منتخب فرنسا على أيسلندا بنتيجة 32/39 اليوم السبت.

ويعتلي منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور 3 جولات يليه المجر برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن النمسا، ويحل منتخب ألمانيا رابعا برصيد 3 نقاط ثم منتخب كرواتيا بنقطة ويتذيل أيسلندا الترتيب بدون رصيد.

أما المجموعة الثانية يتصدرها منتخب الدنمارك برصيد 6 نقاط يليه السويد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن البرتغال، ثم النرويج وسلوفينيا برصيد نقطتين في المركزين الرابع والخامس ويتذيل منتخب هولندا الترتيب بدون رصيد.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعتي الدور الرئيسي للدور قبل النهائي، في حين يلعب صاحبا المركز الثالث في كلتا المجموعتين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.