كارتيرون يستقبل بعثة الزمالك

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق أم صلال القطري، على مصافحة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولها لاستاد آل نهيان لمواجهة الوحدة الإماراتي، مساء اليوم في نصف نهائي بطولة الوحدة الودية.

وحرص المدير الفني الأسبق للزمالك على مصافحة لاعبي الأبيض والحديث معهم.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.